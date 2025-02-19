Москва, 19 февраля, 2025, 11:56 — ИА Регнум. За последние полгода 40-50% хищений средств со счетов россиян происходят с помощью вирусов, крадущих личные данные. Об этом 19 февраля заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

Global Look Press

«Во второй половине прошлого года начал распространяться вирус с функцией удаленного доступа к телефону. Он мимикрирует под разные безобидные программы, с его помощью мошенники какое-то время наблюдают за телефоном и затем удаленно открывают банковское приложение и потрошат счета без остатка», — сообщила она.

Глава ЦБ также отметила, что мошенники стали чаще выводить похищенные наличные через курьеров из-за роста стоимости дропперских карт, которые сейчас варьируются на «черном рынке» с 10-15 тыс. до 70 тыс. рублей.

«Издержки мошенников растут», — уточнила она, выступая на форуме «Кибербезопасность в финансах».

Дропперы или дропы (от английского drop — «сбрасывать») — это лица, которые получают на свои банковские карты похищенные средства, после чего передают их мошенникам, наличными или переводом.

Как передавало ИА Регнум, 18 февраля МВД РФ предупредило о новой схеме мошенников «фейк босс», направленной на детей. Так, одному из подростков позвонили преступники под видом завуча школы, убедили сообщить код для восстановления доступа к аккаунту на «Госуслугах» и создали видимость «взлома». В ведомстве уточнили, что ребенок, находясь в стрессовой ситуации, согласился на «видеообыск» и «декларацию» имеющихся дома ценностей, а затем отдал их курьеру.

17 февраля Центробанк составил портрет классической жертвы мошенников. Отмечается, что в 2024 году чаще всего на уловки кибермошенников попадались женщины в возрасте от 25 до 44 лет со средним уровнем дохода и средним образованием, живущие в городе.

15 февраля правительство РФ внесло в Госдуму законопроект по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством. В общей сложности в документе перечислены около 30 мер, направленных на защиту россиян от мошенников. Соответствующее поручение ранее дал президент РФ Владимир Путин.