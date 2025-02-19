Дмитров , Московская область, 19 февраля, 2025, 12:01 — ИА Регнум. Водитель такси сбил инвалида-колясочника на пешеходном переходе в подмосковном Дмитрове. Об этом 19 февраля сообщили в региональной прокуратуре.

Кадр из видео

«По предварительной информации, днем 18 февраля возле дома № 7 на ул. Маркова г. Дмитров, на нерегулируемом пешеходном переходе, обозначенном дорожными знаками, 31-летний водитель автомобиля-такси совершил наезд на мужчину, пересекавшего проезжую часть на инвалидной коляске», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Подчеркивается, что пострадавшего доставили в больницу для оказания медпомощи после чего отпустили домой.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 18 февраля водитель грузовика не справился с управлением и наехал на разделяющее транспортные потоки барьерное ограждение на 49-м км МКАД. В результате аварии водитель скончался на месте.

Ранее, 16 февраля в Башкирии произошло ДТП с участием 14 автомобилей. В результате произошедшего пострадали три человека, в том числе трёхлетний ребёнок. Всех пострадавших доставили в больницы для оказания медпомощи.