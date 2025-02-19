Москва, 19 февраля, 2025, 12:26 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удар по подразделению украинской армии из оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» в районе села Боромля в Сумской области. Об этом 19 февраля сообщили в Минобороны России.

Global Look Press

Удар был нанесен по району сосредоточения расположенной в лесополосе 27-й ракетно-артиллерийской бригады ВСУ. Расчет ОТРК «Искандер» уничтожил две украинские реактивные системы залпового огня «Ольха» калибра 300 мм.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3948511" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Расчет ОТРК «Искандер» нанес ракетный удар по живой силе и технике ВСУ

Как сообщало ИА Регнум, 7 февраля координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал об ударе, нанесенном российскими беспилотниками по объектам ВСУ в Сумской области. Под удар попали подразделения украинской армии, расположенные в районе сел Великая Рыбица, Мирополье, Запселье и Ямное. Один из БПЛА нанес удар по автомобилю с двумя украинскими военными, которые бросились бежать, оставив раненых.