Париж, 19 февраля, 2025, 11:48 — ИА Регнум. Западные страны сейчас не хотят отправлять свои войска на Украину, вопрос о миротворцах будет обсуждаться после завершения конфликта. Об этом 19 февраля заявил министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Global Look Press

«Сегодня никто не хочет отправлять военных на Украину», — подчеркнул он в эфире радио RTL.

Барро добавил, что Евросоюз должен обеспечить гарантии безопасности для Украины и должен участвовать в будущих переговорах по разрешению конфликта. Только тогда можно будет говорить о возможном размещением военных контингентов Европы на Украине.

При обсуждении гарантий безопасности для Украины со стороны Евросоюза он заявил, что еще слишком рано говорить на эту тему, нужно дождаться окончания боевых действий.

«Если однажды европейские, американские или еще чьи-то войска окажутся на Украине, то, очевидно, это будет в качестве гарантии соблюдения мира, а не для того, чтобы отправлять их в бой», — заключил министр.

Газета Financial Times 18 февраля написала, что во время экстренного саммита в Париже по конфликту на Украине лидеры европейских стран поссорились из-за возможной отправки туда миротворцев. Отмечалось, что Германия, Италия, Польша и Испания выступили против этого, Британия высказалась за, а Франция предложила отправить миротворцев на Украину после прекращения огня и далеко за линию фронта.

Канцлер Германии Олаф Шольц 17 февраля публично высказался о невозможности отправки военных бундесвера для участия в миротворческой миссии на Украине до завершения вооруженного конфликта. Он сказал, что для обсуждения этой темы еще не пришло время.

Глава Пентагона Пит Хегсет 12 февраля подчеркнул, что гарантии безопасности для Украины должны обеспечить страны Европы и не входящие в этот регион государства. Он добавил, что США не будут направлять на Украину свои войска для обеспечения безопасности этой страны.

Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник 27 января указывал на то, что любой иностранный военный контингент станет законной целью для российский военных. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в декабре 2024 года отмечал, что вопрос о размещении на территории Украины западных военных может обсуждаться только в ходе переговоров.