Москва, 19 февраля, 2025, 11:11 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 19 февраля сравнил главу киевского режима Владимира Зеленского с непредсказуемой крысой, которую загнали в угол, подчеркнув, что только срочная дератизация «снимет проблему».

Global Look Press

«Крыса загнана в угол. Её поведение может быть абсолютно непредсказуемым. Она лихорадочно мечется, истошно пищит и, как правило, в таких случаях в конце концов бросается в контратаку. Поэтому от трясущегося грызуна с бегающими глазками можно ждать любой провокации с целью срыва урегулирования и для продолжения войны до последнего украинца… Срочная дератизация снимет проблему. Причём лучше, если этим займутся именно те, кто раньше кормил мерзких серых крыс с длинными хвостами», — написал он в соцсети «ВКонтакте».

Кроме того, Медведев подчеркнул, что Зеленский может пойти на любую провокацию, включая использование «грязной бомбы», чтобы сорвать диалог по урегулированию ситуации на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, 18 февраля в Эр-Рияде состоялись переговоры между Россией и США, продолжавшиеся в течение 4,5 часа. Российскую сторону на них представляли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. От США в переговорах участвовали госсекретарь Марко Рубио, помощник американского лидера по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник главы Белого дома по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

Позднее в этот же день Зеленский, ссылаясь на российско-американские переговоры, отменил свой визит в Саудовскую Аравию и заявил, что киевский режим не согласится на требования Москвы и Вашингтона, если те выдвинут такой ультиматум. Перед этим экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал украинцев не ожидать хороших новостей в ближайшее время.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов 18 февраля заявил, что у Зеленского началась истерика из-за переговоров России и США. По его словам, таким решением Вашингтон фактически показал главе киевского режима, что хочет решать серьёзные вопросы без военного преступника и обезумевшего узурпатора.