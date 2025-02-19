Москва, 19 февраля, 2025, 11:09 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал принять во втором чтении законопроект о праве использовать автомобили граждан и организаций для борьбы с терроризмом во время действия режима контртеррористической операции (КТО).

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Правки предлагаются в закон «О противодействии терроризму». Согласно внесённому на рассмотрение в октябре проекту, транспорт физлиц и организаций можно будет использовать в мероприятиях по борьбе с террористом.

Действующие нормы на территории с режимом КТО автомобили граждан и организаций можно использовать для доставления лиц, нуждающихся в срочной медпомощи, в больницы. Также транспорт может понадобиться для преследования лиц, подозреваемых в совершении террористического акта, если промедление угрожает жизни или здоровью людей.

В законопроекте также сохранится положение о возмещении расходов, связанных с использованием транспорта в режиме КТО. Его порядок будет определять правительство России.

Как сообщало ИА Регнум, с августа прошлого года режим КТО действует на территории Курской, Брянской и Белгородской областей. Решение было принято для обеспечения безопасности мирных жителей и пресечения угроз совершения терактов диверсионно-разведывательными формированиями украинских войск.