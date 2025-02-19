Москва, 19 февраля, 2025, 11:05 — ИА Регнум. Заявку на получение «золотых виз» в России подали граждане США, Китая, Ирана, Германии и еще 10 стран. Об этом сообщили 19 февраля в Минэкономразвития РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Всего за первые два года действия в РФ «золотых виз» за ними обратились 40 иностранных инвесторов, одобрение получили 23 обращения. Это позволило привлечь 2,66 млрд рублей в экономику страны.

«Золотые визы» для иностранных инвесторов — это программа получения вида на жительство в России по упрощенной схеме.

Эксперты отмечают, что для старта 2,66 млрд рублей — это вполне хороший результат, особенно с учетом геополитической обстановки и санкций.

Среди обратившихся за «золотой визой» также есть граждане Турции, Южной Кореи, Грузии, Израиля, Сербии, Алжира, Хорватии, Монголии, Узбекистана и Азербайджана.

«По данным МВД России, по итогам третьего квартала 2024 года общее число инвесторов, получивших вид на жительство в РФ, составило десять человек», — процитировал заявление Минэкономразвития РБК.

Как сообщало ИА Регнум, программу получения «золотых виз» в России стартовала в 2023 году. Получить вид на жительство по упрощенной схеме могут люди, вложившие за последние три года минимум 15 млн рублей в социально значимые российские региональные проекты. Также они должны иметь в России в собственности недвижимость с общей кадастровой стоимостью от 25 млн рублей, а в Москве — от 50 млн рублей. Недвижимость должна находиться у претендентов на «золотую визу» в собственности в течение года до подачи заявления.

Минэкономразвития оценивало вероятные инвестиции по этой программе в 12 млрд рублей в 2023 году, а далее — до 40 млрд рублей ежегодно.