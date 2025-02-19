Вашингтон, 19 февраля, 2025, 11:05 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский сам не знает, где находится половина денег, полученных Украиной от США. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

Global Look Press

«Украина должна объяснить, куда делись наши деньги, либо вернуть их… Зеленский сказал… что он не знает, где половина денег, которые мы ему дали», — отметил он в беседе с журналистами 18 февраля в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

Трамп добавил, что ему также не предоставили отчет о том, как были распределены полученные киевским режимом финансовые средства США.

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский 2 февраля заявил, что Украина получила от США только 75 долларов млрд из 177 млрд долларов на поддержку. Глава киевского режима добавил, что не знает, где остальные деньги.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо после этих слова Зеленского призвал власти Франции перестать выделять какие-либо средства на поддержку Украины. Французский политик также призвал расследовать масштабные хищения средств, предназначенных на помощь Киеву.

Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал враньём слова Зеленского о непонимании, куда делась часть помощи. По его мнению, пропавшие деньги осели в карманах чиновников США и Украины. Политик добавил, что воровство средств начиналось ещё в Пентагоне, ЦРУ и на американских оборонных предприятиях.