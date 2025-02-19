Москва, 19 февраля, 2025, 11:13 — ИА Регнум. Бывший гендиректор и председатель совета директоров группы компаний Natura Siberica Феликс Либ стал новым гендиректором группы «М. Видео-Эльдорадо». Об этом 19 февраля сообщили в пресс-службе компании.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Отмечается, что он вступит в должность 21 февраля 2025 года, сменив Билана Ужахова, который на данный момент также является контролирующим лицом компании. Как подчеркнули в организации, Ужахов сконцентрируется на работе в совете директоров ПАО «М. Видео» и на стратегическом планировании.

«В текущей макроэкономической ситуации ключевой фокус нашей работы будет сосредоточен на дополнительном повышении эффективности компании, развитии клиентского сервиса по самым высоким стандартам, а также реализации долгосрочной стратегии компании с целью наращивания доли на рынке и улучшения финансовых показателей», — заявил Либ, его слова приводит пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, 28 января в СМИ появилась информация о планах продажи торговой сети «М. Видео-Эльдорадо». Уточнялось, что приобрести сеть может один из российских банков, например «Промсвязьбанк» (ПСБ), а сумма потенциальной сделки оценивалась в 300 млрд рублей. В самой компании эту информацию комментировать отказались.

Кроме того, в декабре 2023 года в компании «М. Видео-Эльдорадо» сообщили о ребрендинге сети — у торговой сети появился новый логотип, а также фирменный стиль с новыми визуальными элементами и шрифтами. В пресс-службе заверили, что бренд сети по-прежнему будет узнаваем среди клиентов.