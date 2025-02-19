Москва, 19 февраля, 2025, 10:43 — ИА Регнум. Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов внесет на рассмотрение Госдумы законопроект об увеличении штрафа за непристегнутый ремень в два раза — с 1,5 до 3 тыс. рублей. Об этом 18 февраля сообщили в пресс-службе партии.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

«Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов внесет на рассмотрение Госдумы пакет законопроектов, в котором предлагается увеличить с 1,5 тыс. рублей до 3 тыс. рублей штраф за управление автомобилем с непристегнутым ремнем безопасности, мотоциклом без мотошлема, а также — запретить продажу в России заглушек ремня безопасности автомобиля», — отметили в пресс-службе.

Там отметили, что вместе с Мироновым автором инициативы выступил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

В пояснительной записке отмечается, что штраф уже увеличивали с 1 января 2025 с 1 тыс. рублей до 1,5 тыс. рублей. Автор проекта назвал эти меры недостаточными.

«Принятие законопроекта будет способствовать целям достижения нулевой смертности на российских дорогах», — говорится в документе.

Помимо этого, Миронов настаивает на том, чтобы на законодательном уровне запретить продавать устройства и приспособления, которые ограничивают и имитируют работу ремней безопасности и детских кресел, а также используются для отключения сигналов, информирующих о непристегнутых ремнях безопасности.

«Люди покупают их, думая, что обойдется. Потом попадают в аварии, гибнут или лечатся годами от последствий ДТП, хотя по результатам краш-тестов хорошо известно, что непристегнутые пассажиры имеют высочайшую вероятность получения серьезных травм, часто не совместимых с жизнью», — подчеркнул Миронов.

Ранее, 12 декабря, депутаты Госдумы приняли поправки, предполагающие увеличение на 50% штрафов за превышение скорости. С 1 января 2025 года штраф за превышение скорости увеличится с 0,5–5 тыс. до 0,75–7,5 тыс. рублей. За выезд на встречку вместо 5 тыс. придется заплатить 7,5 тыс. рублей.

Как сообщало ИА Регнум, в Госдуме намерены рассмотреть законопроект, предполагающий мгновенное оповещение водителя о нарушении Правил дорожного движения. По мнению авторов инициативы, для профилактики нарушения ПДД наряду с фотофиксацией водителей необходимо одновременно уведомить о проступке сигналом красного цвета.