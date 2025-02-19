Вашингтон, 19 февраля, 2025, 10:47 — ИА Регнум. Заявления главы киевского режима Владимира Зеленского, который ранее раскритиковал российско-американские переговоры в Эр-Рияде, разозлили президента США Дональда Трампа. Об этом 19 февраля написала британская газета The Guardian.

Global Look Press

Ранее глава киевского режима высказал недовольство по поводу отсутствия Украины на переговорах между США и Россией в Эр-Рияде.

«Комментарии … [главы киевского режима о переговорах], по-видимому, разозлили Трампа, который затем начал серию атак на Зеленского», — говорится в публикации.

Отмечается, что также президент США усилил давление на главу киевского режима, чтобы тот провел выборы на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, переговоры России и США в Эр-Рияде состоялись 18 февраля и продолжались в течение 4,5 часа. От российской стороны в них участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. От Вашингтона — оссекретарь Марко Рубио, помощник главы Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

Позднее в этот же день Зеленский отменил свой визит в Саудовскую Аравию, сославшись на российско-американские переговоры. Он также заявил, что киевский режим не согласится на требования России и США, если те выдвинут украинской стороне ультиматум.

Трамп вечером 18 февраля заявил, что разочарован недовольством Киева по поводу состоявшихся в Эр-Рияде переговоров. Он отметил, что у украинской стороны было три года на переговоры с РФ, однако этого так и не было сделано.

Глава Белого дома также поддержал необходимость проведения выборов президента Украины, уточнив, что Зеленский имеет низкий уровень поддержки населения страны. По словам Трампа, сейчас главу киевского режима поддерживает только около 4% украинцев.

Глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов позднее отметил, что у Зеленского началась истерика после российско-американских переговоров. По его мнению, лидер киевского режима злится на администрацию Трампа, которая решением о переговорах с РФ сразу сделала его «нелюбимым выкормышем» западных хозяев.