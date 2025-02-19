Москва, 19 февраля, 2025, 10:50 — ИА Регнум. Правительство РФ утвердило квоты приема на целевое обучение в вузах в 2025 году по 838 специальностям, в 77 из которых число целевых мест будет увеличено по сравнению с прошлым годом. Об этом 19 февраля сообщается на сайте кабмина.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об установлении квот приёма на целевое обучение в вузах на 2025 год… Квоты на будущий учебный год сформированы по 838 направлениям подготовки и научным специальностям. По 77 из них число целевых мест увеличено по сравнению с прошлым годом», — говорится в сообщении.

Правительство также напомнило, что ежегодно на основе заявок от регионов определяется, сколько процентов от общего числа бюджетных мест по каждой специальности отводится для целевиков. Абитуриенты, поступающие по такой квоте, обучаются в вузах бесплатно, а после получения диплома обязаны отработать не менее трех лет в организации, которая отправила на обучение.

Помимо этого, на предстоящий учебный год регионы затребовали обучение специалистов по 12 новым направлениям подготовки, среди которых «Энерго — и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии», «Наносистемы и наноматериалы», «Технология изделий легкой промышленности», «Конструирование изделий легкой промышленности», «Регионоведение России».

Также добавляется, что в предстоящем учебном году большинство бюджетных мест по медицинским специальностям будут целевыми.

«При этом по медицинским специальностям в будущем учебном году большинство бюджетных мест останутся целевыми. Это обеспечит больницы и поликлиники новыми кадрами, а выпускникам даст гарантии трудоустройства. В частности, по специальностям «Лечебное дело» и «Педиатрия» (специалитет) их доля составит 70 и 75% соответственно, а по самым дефицитным направлениям ординатуры — 100%», — сообщается на сайте кабмина.

Подчеркивается, что большие квоты выделены для абитуриентов, планирующих получить образование в области проектирования авиационных и ракетных двигателей, а также эксплуатации железных дорог и систем обеспечения движения поездов. Доля целевых мест по этим направлениям составит 70%.

Также подчеркивается, что свыше половины бюджетных мест достанется целевикам, которые будут обучаться по специальности «конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств». Чуть меньше, 45%, абитуриентам программы «Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры». Специалистам программ «авиастроение», «двигатели летательных аппаратов», «жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура» — 40%.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 18 февраля Мишустин, рассказал о стратегии развития образования до 2036 года, указав, что она должна формировать конкурентоспособную систему с учетом потребностей экономики. Также он добавил, что стратегия должна строго соответствовать определенной президентом РФ Владимиром Путиным национальной цели о реализации потенциала каждого россиянина, развитии талантов и воспитании патриотизма и социальной ответственности.

Мишустин также заявил, что в течение нескольких лет планируется увеличить количество целевых мест по почти 80 специальностям, в числе которых авиа — и машиностроение, радиоэлектронные системы и комплексы, проектирование, производство и эксплуатация ракет.