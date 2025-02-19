Якутск, 19 февраля, 2025, 10:52 — ИА Регнум. Якутские участники специальной военной операции (СВО) на Украине после возвращения домой смогут занять должности в государственных и муниципальных органах власти. Кадровую программу «Якутия — Земля героев», созданную по аналогии с федеральным проектом «Время Героев», инициированным президентом Владимиром Путиным, анонсировал 19 февраля глава региона Айсен Николаев. Её цель — создать условия профессионального роста и карьерного развития для тех, кто проявил себя в сложных условиях, защищая интересы страны.

Telegram-канал главы Якутии Айсена Николаева Кадровая программа «Якутия — земля героев» — региональное продолжение Президентского проекта «Время героев»

Возможность быть трудоустроенными после прохождения различных образовательных модулей со стажировками, в том числе, в министерствах, ведомствах, госкомпаниях, муниципальных предприятиях, получают граждане с высшим и средним профессиональным образованием. Это позволит участникам программы не только получить теоретические знания, но и применить их на практике, работая над реальными проектами и задачами, развивать свои гибкие навыки и личностные компетенции.

Программа стартует в Якутии уже 21 февраля, а к началу июня 2025 года должны быть отобраны 25 первых слушателей, которые будут учиться очно. Ещё 25 человек из числа тех, кто сегодня находится в зоне СВО, будут включены в резерв.

«Уверен, программу проведем на высоком уровне. Мы готовим очень серьезный кадровый резерв для нашей республики на предыдущие десятилетия. К курсам, которые будут проходить наши ребята на базе Высшей школы инновационного менеджмента, поставлены высокие требования. У курсантов будут персональные наставники, им будут читать лекции руководители республики, ведущие эксперты страны. Я тоже буду на регулярной основе встречаться со слушателями программы», — подчеркнул глава Якутии Айсен Николаев.

По его словам, для тех, кто не прошел первичный отбор, предусмотрены дополнительные возможности: им предоставят доступ к обучающим видеокурсам и возможность подать заявку на следующие потоки программы.

Все вопросы связанные с прохождением первичного этапа — анкетирование, тестирование — по решению администрации Президента РФ проводит Российская академия народного хозяйства государственной службы. Это сделано для того, чтобы подход во всех регионах в части отбора был одинаковым.

В межмодульное время слушатели будут проходить дистанционное обучение на платформе Высшей школы инновационного менеджмента при главе Республики Саха (Якутия).

Как уже сообщало ИА Регнум, якутские воины не раз проявляли стойкость и мужество в ходе СВО. Так в января 2025 года звание Героя России было присвоено Андрею Григорьеву, одержавшему непростую победу в рукопашном бою с украинским военным. Айсен Николаев при встрече с бойцом подарил ему на память якутский нож, добавив, что жители республики гордятся своим земляком.