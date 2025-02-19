Москва, 19 февраля, 2025, 10:25 — ИА Регнум. Начальника филиала «Южный» подведомственного Минобороны «Росжилкомплекса» Сергея Бгатова заподозрили в превышении полномочий. Об этом 19 февраля сообщили в военных следственных органах СК России.

ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Установлено, что в мае прошлого года глава филиала безосновательно выплатил субсидию на покупку жилья лицу, не подлежащему обеспечению жильем, причинив многомиллионный ущерб государству.

«Возбуждено уголовное дело в отношении начальника филиала «Южный» ФГАУ «Росжилкомплекс» Сергея Бгатова, подозреваемого в превышении должностных полномочий при предоставлении субсидий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ)», — указано в Telegram-канале ведомства.

Расследование поставлено на контроль в главном военном следственном управлении СК РФ.

Как сообщало ИА Регнум, в конце января суд постановил арестовать начальника 5481-го военного представительства Минобороны России Сергея Болгарева по уголовному делу о взятке. По информации СК, с 2017 по 2023 годах МО РФ заключило более 10 госконтрактов с предприятиями ВПК на поставку продукции военного назначения. Болгарев получил от гендиректора субподрядчика ОАО «Пятигорский завод «Импульс» Сергея Кузьменко взятки на общую сумму более 14 млн рублей, предположительно, за формальную приёмку продукции военного назначения и общее покровительство.