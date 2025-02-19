Москва, 19 февраля, 2025, 10:29 — ИА Регнум. С 1 марта в России повысят пенсии и социальные пособия для определенных категорий получателей выплат. Об этом 18 февраля рассказала юрист Елена Кузнецова.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Так, вырастет пособие по беременности и родам для женщин, которых уволили из-за закрытия предприятия. Его повысят до размера регионального прожиточного минимума. До этого женщины в таких ситуациях получали пособие в размере 920 рублей.

Также, напомнила Кузнецова, проиндексированные выплаты получат военные пенсионеры. При этом им положены доплаты за январь и февраль так как прибавку сделают задним числом с начала года.

В прошлом октябре военные пенсии выросли на 5,1%, но общий размер инфляции составил 9,5%. Сейчас решено сделать дополнительную индексацию на 4,4%.

«Стоит отметить, что вырастут пенсии не только бывших военнослужащих, но и приравненных к ним категорий получателей. Это касается, в частности, пожарных, полицейских, судебных приставов, сотрудников Росгвардии и Федеральной службы исполнения наказаний. Прибавка касается также жен военных», — уточнила юрист в беседе с Life.ru.

Помимо этого с 1 марта начнет действовать закон, согласно которому изменятся правила признания человека инвалидом или ребенком-инвалидом. Юрист уточнила, что будет введена медико-социальная экспертиза, направленная на реабилитацию пациентов.

При этом с 1 февраля в России увеличили размер маткапитала, а также социальные выплаты и страховые пенсии. Уже 18 февраля депутаты Госдумы приняли закон о продлении программы материнского капитала до 31 декабря 2030 года.

13 февраля президент России Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий военным пенсионерам на 9,5% с 1 января. Госдума приняла данный закон на заседании 11 февраля. Решение было принято единогласно.

15 февраля депутат Госдумы Никита Чаплин напомнил, что российские пенсионеры имеют право получать доплаты к пенсии в зависимости от стажа работы, профессии, состояния здоровья, региона проживания и других факторов. Он уточнил, что получатели пенсии от 80 лет также получают возрастную надбавку, удваивающую фиксированную часть выплаты.