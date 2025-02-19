Москва, 19 февраля, 2025, 10:22 — ИА Регнум. Минэнерго России предложило ввести новый порядок оплаты счетов за электричество. Соответствующий проект 18 февраля разместили на портале публикования проектов нормативно-правовых актов.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Согласно законопроекту, новым потребителям с подключенной мощностью сети не менее 670 кВт нужно будет оплачивать электроэнергию, исходя не из фактического потребления, а из максимально заявленной мощности.

Предполагается, что изменения позволят оптимизировать объемы строительства и ремонта сетей и приостановить рост цен на электроэнергию.

В случае принятия инициатива начнет действовать с 1 июля.

Как сообщало ИА Регнум в сентябре прошлого года, объём энергопотребления в России снова обновил рекорд, превышающий показатели советского периода. Президент Владимир Путин отметил, что рост этого показателя говорит о развитии экономики. Российская энергосистема отвечает растущему спросу со стороны бизнеса и экономики, добавил глава государства. Она качественно меняется: за последние 15 лет установленная мощность выросла на 18%, станции подверглись глубокой модернизации.

Позднее Путин отметил, что энергетика является одной из главных стратегических сфер развития России. Глава государства назвал Кузбасс одним из наиболее развитых с точки зрения энергетики регионов.