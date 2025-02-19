Палм-Бич, США, 19 февраля, 2025, 10:33 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский должен был договориться с Россией и не допустить начала боевых действий на Украине. Об этом 18 февраля заявил журналистам в Мар-а-Лаго президент США Дональд Трамп.

Global Look Press

Зеленский 18 февраля высказал претензии по поводу того, что его не пригласили на переговоры США и России в Эр-Рияде. Он заявил, что Москва и Вашингтон «обсуждают Украину без участия Киева» и отказался ехать в Саудовскую Аравию на запланированную встречу.

«Я очень разочарован, я слышал, что они (Украина. — Прим. ред.) расстроены тем, что у них нет места [на переговорах]», — отреагировал на слова Зеленского Трамп.

Американский лидер отметил, что «недоделанный» переговорщик мог бы заключить соглашение много лет назад «без потери большого количества земли».

«Сегодня я слышу: «О, ну, нас не пригласили». Ну, вы там уже три года… Вы не должны были начинать [конфликт]. Вы могли бы заключить сделку», — заявил Трамп.

Как сообщало ИА Регнум, 18 февраля в Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры, посвященные восстановлению отношений двух стран. Обсуждался также вопрос урегулирования конфликта на Украине. По итогам встречи, которая продолжалась четыре с половиной часа, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва и Вашингтон договорились в ближайшее время запустить процесс ситуации на Украине.

Помощник президента России Юрий Ушаков положительно оценил состоявшиеся переговоры. Говорить о сближении позиций Москвы и Вашингтона пока трудно, но разговор об этом шел, добавил он.