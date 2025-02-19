Москва, 19 февраля, 2025, 12:51 — ИА Регнум. Газовщики получат право беспрепятственно попадать в квартиры для проверки газового оборудования. Об этом 19 февраля заявил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Михаил Метцель/ТАСС

Отмечается, что в соответствии с законопроектом, который Госдума в первом чтении рассмотрит 25 февраля, сотрудники газовых служб смогут обратиться в суд после отказа в допуске в жилое помещение.

«В течение 12 дней, то есть в сокращенном и упрощенном порядке, суд будет обязан вынести решение, на основании которого газовщики совместно с федеральной службой судебных приставов — органом, который уполномочен на принудительное исполнение решений суда, — будут возвращаться в квартиры, но уже с правом беспрепятственного попадания внутрь», — рассказал Колунов в беседе с ТАСС.

Цель такого законопроекта, как указали его авторы в пояснительной записке, — минимизировать риски угрозы жизни и здоровью всех жителей многоквартирных домов, которые могут пострадать из-за отсутствия допуска и проверки хотя бы в одно из жилых помещений.

Ранее в июле 2023 года депутат ГД, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с ИА Регнум рассказала, что депутаты положительно оценили увеличение штрафов за недопуск домой газовщиков. По её словам, такие меры могут стать стимулом к ответственной оценке проверок газового оборудования в многоквартирных домах.

В апреле 2024 года «Известия» сообщили, что в России могут ввести штраф в размере 5-10 тыс. рублей для физических лиц за недопуск газовщиков, за уклонение от заключения договора о техобслуживании и за несанкционированную замену газового оборудования. Должностным же лицам придется заплатить 25-100 тыс. рублей, юридическим — 200-500 тысяч.

Также рассматривались и крупные штрафы за ремонт газового оборудования не уполномоченными на это организациями или специалистами. Кроме того, если нарушение требований привело к аварии или возникновению угрозы жизни и здоровью — максимальный штраф дойдет до двух миллионов рублей.