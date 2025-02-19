Вашингтон, 19 февраля, 2025, 10:24 — ИА Регнум. Вашингтон стремится к полному разрешению конфликта на Украине, а перемирие призвано стать начальным этапом для этого. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Global Look Press

«Там [в конфликте на Украине] может быть перемирие или мир. Мы стремимся и к тому, и к другому: чтобы перемирие было начальным этапом», — рассказал он журналистам вечером 18 февраля в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

Глава Белого дома также назвал «очень хорошими» российско-американские переговоры в Эр-Рияде, отметив, что после этого его уверенность в достижимости соглашения по урегулированию украинского кризиса значительно укрепилась.

Как сообщало ИА Регнум, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий 18 февраля заявил, что в случае замораживания проведения спецоперации, появится угроза и для России, и для всего Русского мира. Он уточнил, что, если украинский конфликт не будет разрешен сегодня, потом его придётся заканчивать нашим детям.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 6 февраля назвала неприемлемыми замораживание конфликта на Украине или временное перемирие. Она добавила, что Запад воспользуется такой паузой для укрепления военного потенциала киевского режима.

Президент России Владимир Путин 20 января подчеркнул, что переговоры по урегулированию украинского конфликта должны привести к долгосрочному миру, а не к краткому перемирию. Глава государства добавил, что также нужно устранить первопричины, которые привели к кризису на Украине.