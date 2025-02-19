Берлин, 19 февраля, 2025, 10:02 — ИА Регнум. Депутат немецкого бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Севим Дагделен считает позором и скандалом отказ пригласить на 80-летие освобождения концлагеря Освенцим в Польше Россию, являющуюся правопреемницей Советского Союза, войска которого освободили лагерь.

Global Look Press

«С учетом нашей истории, я считаю позором и скандалом, что на [годовщину] освобождения Освенцима не пригласили его освободителей. Там были потомки жертв, потомки построивших концлагерь, а потомков освободителей не было», — заявила депутат бундестага на мероприятии ССВ под лозунгом «Европе нужен мир с Россией», ее слова привело «РИА Новости».

По словам Дагдален, ФРГ необходимо протянуть руку России, так как СССР после Второй мировой войны протянул руку Германии. По ее мнению, представители Берлина должны присутствовать в Москве на мероприятиях, посвященных 80-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщало ИА Регнум, приуроченные к 80-й годовщине освобождения концлагеря в Освенциме мероприятия состоялись 27 января. В мероприятиях принимали участие около 60 иностранных делегаций, в числе прочих на них присутствовали: президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и глава киевского режима Владимир Зеленский. Представителей России не пригласили на церемонию.

Президент РФ Владимир Путин 27 января обратился с приветствием к участникам и гостям мемориальной церемонии, приуроченной к Международному дню памяти жертв Холокоста и 80-летию освобождения Красной армией узников Освенцима. Он подчеркнул, что Красная армия в 1945 году освободила Освенцим и сокрушила зло, одержав победу над нацистской Германией.

Российский лидер 2 февраля назвал позорным отказ пригласить представителей России на памятные мероприятия к годовщине освобождения концлагеря в Освенциме. Глава государства подчеркнул, что туда можно было пригласить не российских политиков, а других россиян, чем была бы отдана дань уважения освободителям.