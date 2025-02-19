Норильск, Красноярский край, 19 февраля, 2025, 09:57 — ИА Регнум. Пассажирский самолет с неисправностью закрылков рейса Красноярск — Норильск успешно сел в аэропорту назначения. Об этом 19 феваля сообщил источник в оперативных службах.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

«Самолет совершил штатную посадку в Норильске», — процитировал представителя оперативных служб ТАСС.

Он добавил, что самолет в течение часа вырабатывал топливо перед посадкой.

Как сообщало ИА Регнум, экипаж Boeing 737, вылетевшего утром 19 февраля из Красноярска, проинформировал диспетчеров о проблемах с закрылками. Авиалайнер начал готовиться к экстренной посадке в Норильске. На борту находился 151 пассажир и 6 членов экипажа.