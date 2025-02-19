Челябинск, 19 февраля, 2025, 09:45 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева. Об этом 19 февраля сообщили в пресс-службе УФСБ России по области.

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

Уточняется, что Нечаева задержали по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере»).

В настоящее время ведутся следственно-оперативные мероприятия по уголовному делу. Нечаев занял пост главы минтранса региона в ноябре 2019 года.

Как сообщало ИА Регнум, 14 февраля правоохранители задержали бывшего первого заместителя губернатора ХМАО-Югры по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. В отношении задержанного возбудили уголовное дело.

Позднее, 15 февраля, суд на два месяца арестовал бывшего первого заместителя губернатора ХМАО-Югры Алексея Шипилова по делу о взятке. По информации следователей, задержанный с 2023 по 2024 год получил не менее 7,5 млн рублей за содействие группе лиц и представляемой ими управляющей компании.