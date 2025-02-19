Суджа, Курская область, 19 февраля, 2025, 09:38 — ИА Регнум. Российские военные в Курской области взяли под контроль дорогу, связывающую города Суджа и Рыльск. Об этом 19 февраля сообщили в Минобороны России.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«На начальном этапе тульские десантники, используя результаты огневого поражения авиацией, артиллерией и БПЛА, проводя штурмовые действия, захватили северную часть населенного пункта Свердликово и взяли под контроль дорогу Суджа — Рыльск», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, 17 февраля бойцы группировки российских войск «Север» освободили село Свердликово в Курской области во время наступления в приграничных районах.

В конце января ВС РФ в Курской области освободили село Николаево-Дарьино.