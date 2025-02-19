Норильск, Красноярский край, 19 февраля, 2025, 09:28 — ИА Регнум. Следующий из Красноярска пассажирский самолёт готовится к экстренному приземлению в аэропорту Норильска из-за проблем с закрылками. Об этом 19 февраля сообщили в оперативных службах.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

«Пассажирский Boeing 737 из Красноярска готовится совершить аварийную посадку в Норильске по причине невыпускающихся закрылков», — процитировал сообщение представителя оперативных служб ТАСС.

Отмечается, что сейчас воздушное судно вырабатывает топливо около Норильска. Самолёт со 151 пассажиром и шестью членами экипажа на борту вылетел из Красноярска почти 3,5 часа назад. Закрылки увеличивают площадь крыла самолёта и его несущую способность при взлёте и посадке.

Как сообщало ИА Регнум, 18 февраля следовавший из Олекминска в Якутск самолёт Ан-24 с 34 пассажирами на борту не смог совершить посадку в аэропорту Якутска. По предварительным данным, причиной этого стала поломка шасси.

Позднее служба спасения Якутии сообщила, что воздушное судно благополучно село в аэропорту Якутска.