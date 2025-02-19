Москва, 19 февраля, 2025, 09:29 — ИА Регнум. Киевский режим во главе с Владимиром Зеленским может пойти на любую провокацию, включая использование «грязной бомбы», чтобы сорвать диалог по урегулированию ситуации на Украине. Об этом 19 февраля заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Екатерина Штукина/РИА Новости

По словам политика, Зеленский оказался загнан в угол переговорами России и США, и потому его поведение в такой ситуации является абсолютно непредсказуемым. При этом в таких случаях крысы в конце концов бросаются в контратаку, уточнил Медведев.

«Поэтому от трясущегося грызуна с бегающими глазками можно ждать любой провокации с целью срыва урегулирования и для продолжения войны до последнего украинца. Ему надо срочно перевести стрелки. Показать «звериный оскал орков», а для этого все средства хороши», — написал он в соцсети «ВКонтакте».

Зампред Совбеза пояснил, что в этом случае от Зеленского можно ожидать ударов по своим городам и гражданскому населению или использования оружия массового поражения, к примеру, «грязной бомбы».

Как сообщало ИА Регнум, 18 февраля в Эр-Рияде состоялись переговоры между Россией и США, продолжавшиеся в течение 4,5 часа. Российскую сторону на них представляли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. От США в переговорах участвовали госсекретарь Марко Рубио, помощник американского лидера по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник главы Белого дома по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

Позднее в этот же день Зеленский, ссылаясь на российско-американские переговоры, отменил свой визит в Саудовскую Аравию и заявил, что киевский режим не согласится на требования Москвы и Вашингтона, если те выдвинут такой ультиматум. Перед этим экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал украинцев не ожидать хороших новостей в ближайшее время.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов 18 февраля заявил, что у Зеленского началась истерика из-за переговоров России и США. По его словам, таким решением Вашингтон фактически показал главе киевского режима, что хочет решать серьёзные вопросы без военного преступника и обезумевшего узурпатора.