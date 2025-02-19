* включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов; физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 19 февраля, 2025, 09:26 — ИА Регнум. Силовики проводят обыски у пособников экс-депутата Ильи Пономарева (включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов; физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) в девяти регионах России. Об этом 19 февраля сообщил источник в правоохранительных органах.

РИА Новости

«Обыски начались утром в среду [19 февраля], они проходят в девяти регионах России у соратников скрывающегося за границей бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева», — процитировал представителей силовиков ТАСС.

Основанием к обыскам послужило уголовное дело по ст. 278 УК РФ («Насильственный захват власти»).

Как передавало ИА Регнум, 19 февраля ФСБ сообщила, что Пономарев организовал взаимодействие с украинским террористическим военизированным подразделением для захвата власти в России.

Кроме того, выяснилось, что бывший депутат в ноябре 2022 года создал в Польше политическое движение «Съезд народных депутатов» (деятельность организации признана на территории России нежелательной) для насильственного захвата власти в РФ и изменения ее конституционного строя.