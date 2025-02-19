Москва, 19 февраля, 2025, 09:11 — ИА Регнум. Российско-американские переговоры в Эр-Рияде стали началом не только восстановления диалога между двумя странами, но и началом решения созданных предыдущей администрацией президента США Джо Байдена проблем. Об этом 19 февраля заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Global Look Press

«Это не просто контакты, это не просто начало переговоров. Это начало, дай Бог, чтобы так было и дальше, кропотливой работы по не только восстановлению двусторонних отношений, а по решению глобальных проблем, которые были созданы предыдущей администрацией США», — отметила она в эфире радио Sputnik.

Дипломат также назвала самым главным в этой ситуации то, что контакт между Россией и США состоялся и обе стороны считают его позитивным и прошедшим в конструктивном ключе.

Как сообщало ИА Регнум, 18 февраля в Эр-Рияде прошли российско-американские переговоры, которые продолжались в течение 4,5 часа. Россию на них представляли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Со стороны США в переговорах участвовали госсекретарь Марко Рубио, помощник американского лидера по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник главы Белого дома по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

Позднее в этот же день МИД России сообщил, что Москва и Вашингтон условились возобновить каналы коммуникации с учётом их особой ответственности как ядерных держав. Уточнялось, что также была подтверждена заинтересованность в продолжении совместной работы по подготовке встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

После этого пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт назвала переговоры в Эр-Рияде первым, но монументальным шагом к миру на Украине. По её словам, администрация США также поддерживает контакты с киевским режимом и Европой, так как хочет знать мнение всех сторон.

Политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин 18 февраля заявил ИА Регнум, что переговоры России и США — это прорыв по сравнению с тем подходом, который демонстрировала предыдущая американская администрация. Он добавил, что при этом встреча в Эр-Рияде носила переходный характер.