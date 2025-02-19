* — включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов; физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 19 февраля, 2025, 08:49 — ИА Регнум. Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев (включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов; физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) организовал взаимодействие с одним из украинских террористических военизированных подразделений для захвата власти в России. Об этом 19 февраля сообщили в пресс-службе ФСБ.

Global Look Press

«Для реализации замысла по захвату власти в РФ силовым путем Ильей Пономаревым организовано взаимодействие с одним из украинских военизированных подразделений (включенного в список организаций, признанных террористическими)», — сообщили в ведомстве.

Следственный отдел ФСБ возбудил против Пономарева уголовное дело по ст. 278 УК РФ («Насильственный захват власти или насильственное удержание власти»), по ч. 1 и ч. 2 ст. 205.4 УК РФ («Организация террористического сообщества и участие в нем»).

Основанием послужили сведения о том, что Пономарев в Польше в ноябре 2022 года создал политическое движение «Съезд народных депутатов» (деятельность организации признана нежелательной на территории РФ) для насильственного захвата власти и изменения конституционного строя в России.

С 2022 по 2024 год Пономарев провел семь сессий, участие в которых приняло более 60 делегатов из числа бывших российских парламентариев различного уровня. На съездах было принято более 30 антиконституционных нормативно-правовых актов, таких как конституция «новой России», «О переходном парламенте», «О движении сопротивления».

Пономарев позиционирует перед Западом созданную им структуру как «новое правительство России в изгнании».

«Им ведется работа по признанию «СНД» странами формата «Рамштайн» (государства, поддерживающие Украину в ходе проведения СВО)», — сообщили в ФСБ.

Силовики проводят следственные действия в отношении Пономарева и его пособников.

Как сообщало ИА Регнум, Пономарев уехал из России в 2014 году после возбуждения против него уголовного дела о растрате. Бывший депутат уехал в США, затем на Украину, получив украинское гражданство.

В начале февраля 2025 года ФСБ сообщила об участии Пономарева в деятельности «Легиона «Свобода России» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Против бывшего депутата возбуждено уголовное дело по ст. 275 («Государственная измена»).