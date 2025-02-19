Вашингтон, 19 февраля, 2025, 08:42 — ИА Регнум. США в отношениях с Китаем не стоит «без необходимости тыкать дракона в глаз», оставаясь открытыми для переговоров с Пекином и при этом готовыми ответить на любой военный вызов с китайской стороны. Такое мнение 18 февраля высказал сын президента США Дональд Трамп-младший в статье для консервативного новостного сайта Human Events.

Global Look Press

Он призвал конгрессменов от Республиканской партии поддержать выдвинутую его отцом на высокопоставленный пост в Пентагоне кандидатуру Элбриджа Колби, являющегося сторонником жесткой политики в отношении Китая.

Как отметил Трамп-младший, Колби осознает силу Китая по сравнению с другими странами, считая, что США необходимо сосредоточить военные силы на Пекине. При этом он является сторонником точки зрения, что не нужно «без необходимости тыкать дракону в глаз».

«Американский народ больше всего выиграет от баланса сил с Китаем, который позволит избежать войны», — говорится в публикации.

Как сообщало ИА Регнум, 4 февраля госсекретарь США Марко Рубио заявил, что однополярная система мира является аномалией и признал, что многополярность является реальностью сегодняшнего дня. Позднее британская газета The Guardian написала, что второй президентский срок Трампа может стать концом эпохи однополярного мира, так как ему придётся учитывать интересы России и Китая.

Официальный представитель министерства иностранных дел КНР Го Цзякунь 13 февраля заявил, что Китай положительно оценивает активизацию взаимодействия между Москвой и Вашингтоном по актуальным международным вопросам. Он добавил, что Россия и США являются влиятельными мировыми державами.