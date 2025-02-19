Мелитополь, 19 февраля, 2025, 08:27 — ИА Регнум. Переговоры представителей России и США в Эр-Рияде вызвали истерику у главы киевского режима Владимира Зеленского. Такое мнение вечером 18 февраля высказал глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Global Look Press

«Встреча делегаций России и США, на которой не нашлось места представителям киевского режима, вызвала истерику у Зеленского, что, в том числе, подтверждают источники из его окружения», — процитировало его слова «РИА Новости».

Рогов отметил, что глава киевского режима злится на администрацию президента США Дональда Трампа, так как это ее решение сразу сделало его «нелюбимым выкормышем» хозяев с Запада.

Председатель комиссии ОП добавил, что этим США фактически показали Зеленскому, что намерены решать серьезные вопросы без военного преступника и обезумившего узурпатора.

Как сообщало ИА Регнум, российско-американские переговоры в Эр-Рияде 18 февраля продолжались в течение 4,5 часов. Со стороны России в них принимали участие министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Со стороны США — госсекретарь Марко Рубио, помощник американского лидера по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник главы Белого дома по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

Позднее в этот же день Зеленский на фоне переговоров РФ и США отменил свой визит в Саудовскую Аравию. Глава киевского режима также заявил, что украинская сторона не согласится на требования России и США, если Москва и Вашингтон будут выдвигать ей ультиматум.

Глава Белого дома вечером 18 февраля заявил, что разочарован недовольством Киева из-за прошедших в Эр-Рияде переговоров США и России. Трамп подчеркнул, что у киевского режима было три года на переговоры с РФ, однако этого так и не произошло.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности Москвы к конструктивным переговорам по урегулированию конфликта на Украине. В январе он отмечал, что целью диалога по этому вопросу должен быть долгосрочный мир, а не короткое перемирие, которым Киев воспользуется для перегруппировки сил и перевооружения. Глава государства также отметил важность устранения первопричин кризиса.