Москва, 19 февраля, 2025, 08:23 — ИА Регнум. Метеорологическая весна в Москве в этом году наступит в начале марта. Об этом 19 февраля рассказал метеоролог Евгений Тишковец.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Март мне представляется на 3-5 градусов теплее климатической нормы и так называемая метеорологическая весна, то есть устойчивый переход температуры через ноль в сторону положительный значений, произойдет не как положено — 21 марта, а на две — три недели раньше срока», — написал Тишковец в своем Telegram-канале.

До конца февраля в последнюю неделю по ночам в Москве будет не ниже -3…-8℃, в дневные часы -3…+2℃, отметил синоптик. Март начнется с очень теплой погоды, на три недели опережающей календарь.

По данным синоптиков, в апреле могут быть холодные дни. Но в целом зима продлится еще пару недель и закончится вместе с календарем, что бывает очень редко.

Как сообщало ИА Регнум, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус 18 февраля рассказал, что первые пять мартовских дней в Москве будут теплыми, днем ожидаются положительные температуры.

Синоптик отметил, что уже 24 февраля в Москве температура воздуха вплотную приблизится к оттепельным отметкам. В сопровождении осадков в смешанной фазе оттепели продлятся до конца февраля. Таким образом февраль вернется к той погоде, с которой он начался.