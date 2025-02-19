Вашингтон, 19 февраля, 2025, 08:34 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп считает Венесуэлу врагом своей страны и не хочет, чтобы американские компании закупали там нефть. Он заявил об этом 18 февраля в ходе подписания новых указов в поместье Мар-а-Лаго.

Global Look Press

Трамп отметил, что в свой первый президентский срок ему удалось поставить Венесуэлу в затруднительное положение, однако пришедший затем к власти экс-президент США Джо Байден «все испортил» и американские компаний начали закупать венесуэльскую нефть на миллиарды долларов.

«Почему они обратились к врагу и дали ему миллиарды и миллиарды долларов?» — задался вопросом Трамп, отметив, что при нем такое решение не было бы принято.

По словам американского лидера, его администрация занимается этим вопросом, а необходимости в закупках США нефти у Венесуэлы не было, так как у страны достаточные нефтяные запасы.

Трамп также ответил на вопрос, собирается ли он позволить продолжить компаниям из США, включая Chevron, закупать венесуэльскую нефть.

«Может быть, и нет. Сейчас мы рассматриваем этот вопрос», — пояснил он.

Как сообщало ИА Регнум, американский портал Axios 18 января написал, что новая администрация США хочет добиться смены власти в Венесуэле. Отмечалось, что такая возможность необязательно означает военные действия.

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро 10 января в третий раз вступил в должность главы государства. Президент России Владимир Путин направил своему коллеге из Венесуэлы поздравление.