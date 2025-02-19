Москва, 19 февраля, 2025, 08:05 — ИА Регнум. Российский снайпер с позывным Татарин рассказал о том, как прикрывал штурмовые группы ВС РФ при взятии опорного пункта Вооружённых сил Украины (ВСУ). Видеоинтервью с бойцом опубликовало в Telegram-канале 19 февраля Министерство обороны.

Минобороны РФ

«Я снайпером был в батальоне, нас шло на штурм 10 человек. Я занял позицию неподалеку, получается, на расстоянии от своих и отрабатывал уже», — рассказал боец.

По его словам, вскоре его обнаружил противник. Несмотря на это, боец начал вести по нему огонь, военнослужащий смог отработать по цели и, услышав, что задача выполнена, сменил позицию, отметили в Минобороны.

«Моя группа перестреливалась с противником непосредственно на опорнике противника. Пулемет по ним начал стелить, также пехота шла. Я по ним пока отрабатывал, парни вышли», — рассказал Тататрин.

Как передавало ИА Регнум, 9 февраля Минобороны сообщило, что медсестра мотострелкового подразделения, ефрейтор Людмила Болилаязакрыла собой от осколков тяжело раненого военного. По данным оборонного ведомства, Болилая в зоне спецоперации оказывала неотложную и плановую помощь российским бойцам, а также оказывала медицинскую помощь мирному населению. Во время боевых действий украинские военные ударили кассетными боеприпасами в районе возведения фортификационных сооружений. В результате удара личный состав подразделения получил ранения различной степени тяжести. Ефрейтор продолжала оказывать медпомощь тяжело раненому бойцу, несмотря на обстрел ВСУ.

В конце января боец Вооружённых сил России Леонид Пигин рассказал, как, получив серьёзную травму, больше суток из подбитого бронетранспортёра продолжал корректировать артиллерийские удары по украинским позициям.