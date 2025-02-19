Вашингтон, 19 февраля, 2025, 08:02 — ИА Регнум. Рассмотрение иммиграционных заявлений от мигрантов из стран Латинской Америки и с Украины приостановила администрация президента США Дональда Трампа. Об этом 18 февраля сообщил телеканал CBS News со ссылкой на внутренний документ.

Global Look Press

Решение распространяется на мигрантов, которым позволили въехать в США по ряду программ, введённых администрацией экс-президента Джозефа Байдена.

«Администрация Трампа приостановила рассмотрение всех иммиграционных заявлений, поданных мигрантами из Латинской Америки и с Украины, которым было разрешено въехать в США по некоторым программам времен Байдена, сославшись на мошенничество и проблемы с безопасностью», — уточняется в публикации.

Мораторий на рассмотрение и приём заявок от мигрантов введён на неопределённый срок. Точное количество мигрантов, которых коснулось данное решение, неизвестно. Отмечается, что программы администрации Байдена позволили сотням тысяч иностранцев приехать в США на законных основаниях. Закон уполномочивал правительство во внеочередном льготном порядке принимать иностранцев, прибывших в Соединённые Штаты по гуманитарным причинам.

Уточняется, что по льготным программам в США прибыли около 240 000 украинцев, а также около 530 000 кубинцев, гаитян, никарагуанцев и венесуэльцев.

Ранее ИА Регнум сообщало, что нелегальных мигрантов с криминальным прошлым, временно размещённых на военной базе Гуантанамо, стремится депортировать из страны в кратчайшие сроки администрация США. Процесс депортации ускорен, чтобы люди не ожидали высылки неделями или даже месяцами, сроки высылки во многом будут зависеть от готовности стран происхождения или третьих стран принять депортируемых лиц.

Почти 11 тыс. мигрантов депортировали в Мексику американские власти за 18 дней нахождения Дональда Трампа в должности президента США. Как заявила президент Мексики Клаудия Шейнбаум, страна приняла 8425 мексиканцев и 2539 граждан других государств, депортированных из США с 20 января, после вступления Трампа в должность.

Во время президентской гонки Трамп пообещал, что закроет южную границу США и остановит поток мигрантов из Мексики. 22 января по указу Трампа был приостановлен въезд мигрантов через южную границу США. Пентагон также сообщил об отправке на границу с Мексикой около 1,5 тыс. военных.