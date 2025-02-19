Москва, 19 февраля, 2025, 07:49 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили девять украинских беспилотников. Об этом утром 19 февраля проинформировали в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены: три украинских БПЛА — над территорией Брянской области, один БПЛА — над территорией Республики Татарстан и четыре БПЛА — над акваторией Черного моря. Также, один БПЛА подавлен над территорией Тульской области», — говорится в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, утром 19 февраля губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что Сызранский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) подвергся атаке БПЛА Вооружённых сил Украины (ВСУ). По предварительной информации главы региона, пострадавших при атаке БПЛА нет.

В это же время в аэропортах Казани, Нижнекамска, Ижевска и Ульяновска ввели временные ограничения на приём и выпуск авиарейсов.

Помимо этого, в ночь на 19 февраля над пригородом Тулы средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили украинский беспилотник. По информации губернатора региона Дмитрия Миляева, пострадавших в результате атаки нет.