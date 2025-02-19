«Бедняга» Зеленский оказался не у дел, с ним не советуются ни США, ни Россия, ставшие участниками важных переговоров в Саудовской Аравии. А значит, его побег с Украины — вопрос времени, отметил в беседе с RT 18 февраля сооснователь группы Pink Floyd Роджер Уотерс. Музыкант посоветовал главе киевского режима даже не думать о том, чтобы вмешиваться в переговорный процесс. Обсуждением в том числе такого известия ознаменован новый, 1091-й день специальной военной операции (СВО).

Василий Иванов ИА REGNUM Концерт Роджера Уотерса в Москве

Британский рок-музыкант и политический активист Роджер Уотерс стал участником заседания Совета Безопасности ООН по Украине, запрошенного Россией 17 февраля (в 10:00 по Нью-Йорку, в 18:00 по Москве), и вновь выступил с призывом к миру.

Роджер Уотерс выступает в качестве приглашенного российской делегацией докладчика на заседании Совета Безопасности ООН по Украине, фото из Telegram-канала постпредства РФ при ООН.

На том же заседании, приуроченном к 10-й годовщине принятия резолюции СБ 2202, утвердившей Минские соглашения, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя подчеркнул, что «Зеленский, стремясь любой ценой сохранить власть и собственную шкуру, готов на любые провокации, лишь бы продолжались военные действия и гибли его соотечественники».

«Об этом свидетельствуют такие новые недавние топорные провокации киевского режима, как удар БПЛА по саркофагу Чернобыльской АЭС и обстрел направлявшихся на ротацию на ЗАЭС инспекторов МАГАТЭ», — подчеркнул дипломат.

Главной целью первых с начала СВО российско-американских переговоров на высоком уровне, состоявшихся 18 февраля в Эр-Рияде, стало начало нормализации российско-американских отношений, возможные переговоры по украинскому конфликту, а также организация встречи президентов двух стран — Владимира Путина и Дональда Трампа.

По итогам диалога в Саудовской Аравии помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что они прошли неплохо. Доволен проведённой встречей представителей Вашингтона и Москвы и президент США Дональд Трамп. Вместе с тем он подчеркнул, что считает необходимым провести на Украине выборы, поскольку у Владимира Зеленского низкая поддержка среди населения — всего 4%.

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