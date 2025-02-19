Канберра, 19 февраля, 2025, 07:22 — ИА Регнум. Более 150 малых косаток выбросились на берег на северо-западе острова Тасмания, принадлежащего Австралии. Об этом 18 февраля сообщили в местном департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды, передаёт местный телеканал ABC.

AP/TASS

Уточняется, что морских животных обнаружили недалеко от места впадения в океан реки Артур. Несколько косаток погибли, но 136 животных ещё живы. Департамент совместно с рейнджерами службы парков и дикой природы Тасмании (PWS) готовит спасательную операцию. На побережье работают морские биологи и ветеринары.

Как пояснил представитель PWS Брендон Кларк, косатки могли находиться на берегу от 24 до 48 часов. При этом отмечается, что помочь морским животным сложно, так как берег находится в труднодоступном месте, и поэтому есть проблемы с доставкой спецоборудования для транспортировки косаток. Тем не менее люди предпринимают попытки спасти хотя бы некоторых морских млекопитающих.

Причины массового выброса малых косаток на берег неизвестны. Подобных случаев в Тасмании не наблюдалось более 50 лет.

Ранее ИА Регнум сообщало, что на Камчатке удалось помочь застрявшим на мели в лимане косаткам и вывести их в открытое море. Для спасения косаток пришлось использовать сети, чтобы постепенно вручную подвести животных к выходу из лимана в море. На спасение морских млекопитающих понадобилось почти трое суток.

Семейство косаток, состоящее из двух взрослых особей и двух детёнышей, застряло на мели во время отлива. Спасатели и волонтёры более десяти часов поливали животных водой, чтобы не допустить ожогов кожи, периодически двигая их вручную на более глубокое место, так как из-за илистого дна в лимане нельзя было задействовать технику.