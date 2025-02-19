Челябинск, 19 февраля, 2025, 07:01 — ИА Регнум. В Челябинске в результате столкновения грузовика и легковушки погибли четыре человека, двое пострадали. Об этом 19 февраля сообщили в региональном главке МЧС.

ГУ МЧС по Челябинской области

"В ночное время произошло столкновение грузового автомобиля «Хово» и легкового автомобиля «Понтиак». В результате ДТП погибли четыре человека, два человека пострадали", - говорится на сайте регионального МЧС.

Там добавили, что на месте аварии работают сотрудники МЧС для проведения деблокации тел погибших и пострадавших.

Как передавало ИА Регнум, 18 февраля в результате аварии на МКАД на западе Москвы погиб водитель грузового автомобиля.

До этого, 16 февраля, в Башкирии произошло ДТП с участием 14 автомобилей. В результате него пострадали три человека, в том числе трёхлетний ребёнок. Всех пострадавших доставили в больницы для оказания медпомощи.