Москва, 19 февраля, 2025, 06:56 — ИА Регнум. Самолёт авиакомпании «Азимут», вылетевший из Москвы в Тбилиси, возвращается в аэропорт Внуково по технической причине. Об этом 19 февраля сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

Maxfastov Аэропорт «Внуково»

«Самолет авиакомпании «Азимут», выполнявший 19 февраля 2025 года рейс А47 107 Москва — Тбилиси, по технической причине возвращается в аэропорт вылета Внуково», — уточнила пресс-служба авиакомпании.

В авиакомпании пояснили, что пассажиров доставят в Тбилиси на резервном борту «Азимута». Время и дата вылета резервного самолёта не сообщается.

Ранее ИА Регнум сообщало, что летевший по маршруту Олекминск — Якутск самолёт Ан-24 с 34 пассажирами на борту не смог совершить посадку в аэропорту Якутска из-за поломки шасси. Позднее в службе спасения сообщили, что воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту Якутска.

18 февраля самолёт авиакомпании Delta Airlines перевернулся при посадке в международном аэропорту Торонто имени Пирсона при посадке. В результате происшествия никто не погиб.

Воздушная гавань Торонто после крушения самолёта временно прекратила работу. Позднее стало известно, что число пострадавших в результате инцидента увеличилось до 18 человек.