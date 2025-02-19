Москва, 19 февраля, 2025, 06:36 — ИА Регнум. Российские расчеты самоходных пушек «Гиацинт-С» группировки войск «Запад» уничтожили замаскированную самоходную артиллерийскую установку (САУ) Krab украинских военных в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом утром 19 февраля проинформировали в Министерстве обороны России.

Минобороны РФ

«В этот раз в ходе выполнения боевой задачи расчеты самоходных пушек «Гиацинт-С» беглым огнем уничтожили самоходную артиллерийскую установку Krab, опорный пункт с расположенным на нем пунктом управления БПЛА с живой силой подразделения ВСУ на одном из направлений в зоне проведения специальной военной операции в ЛНР», — сообщили в Минобороны.

По данным Минобороны, разведчики обнаружили цели с помощью беспилотников и передали координаты на пункты управления. Разведданные переданы расчётам «Гиацинта-С» для дальнейшего нанесения ударов.

В оборонном ведомстве также отметили, что после попадания по САУ возник сильный пожар, который привел к детонации на опорном пункте боекомплекта.

«После выполнения боевой задачи военнослужащие замаскировали орудие и оперативно убыли в подземное укрытие», — отметили в министерстве.

Как передавало ИА Регнум, 18 февраля ВС России освободили село Ямполовка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Запад» составили свыше 205 военных, два бронетранспортёра М113 производства США, восемь автомобилей и другую технику.

Днём ранее подполье сообщило, что ВС России нанесли удар по заводу в Одесской области, где для ВСУ собирали беспилотники, поступающие из Румынии. Также сообщалось, что ударом российских войск было поражено украинское подразделение, возможно, направленное на прорыв белгородской границы.