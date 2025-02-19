Москва, 19 февраля, 2025, 06:34 — ИА Регнум. Более 400 обращений о фактах преступлений украинских неонацистов против мирного населения России направила верховному комиссару ООН по правам человека в 2024 году уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Об этом омбудсмен рассказала 19 февраля в беседе с «РИА Новости».

Kremlin.ru Татьяна Москалькова

Как уточнила Москалькова, в течение 2024 года она регулярно информировала верховного комиссара ООН по правам человека, спецдокладчика Совета ООН по правам человека и другие международные организации о фактах преступлений, которые совершали украинские неонацисты против мирных граждан России. Омбудсмен особо отметила в докладах факты пыток, насилия, бесчеловечного обращения с мирными гражданами.

«Всего направлено более 400 обращений. В большинстве случаев наблюдалась, мягко говоря, сдержанная, а фактически формальная реакция международных органов на эти события. Вместе с тем, как представляется, их взгляд на происходящее несколько стал меняться в 2024 году», — отметила Москалькова.

Омбудсмен уточнила, что в целом наблюдается улучшение осведомленности международных структур о ситуации касательно безопасности и прав российских граждан.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 20 января в Telegram-канале Российского Красного Креста (РКК) сообщалось, что организация помогла найти более 1,4 тыс. человек, связь с которыми была потеряна после нападения Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Отмечается, что РКК ведёт работу по розыску людей совместно с уполномоченным по правам человека в РФ Москальковой, правительством Курской области и МККК.

22 ноября Москалькова также проинформировала, что Россия вернула с Украины 46 жителей Курской области, которые были вывезены украинской стороной. Их вывезли за пределы области украинские формирования. Возвращение мирных жителей произошло в результате переговорного процесса с Киевом.