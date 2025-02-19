Одесса, Украина, 19 февраля, 2025, 06:14 — ИА Регнум. В Одессе после прозвучавших в городе взрывов отсутствует водоснабжение, теплоснабжение и электричество. Об этом утром 19 февраля сообщил мэр города Геннадий Труханов.

Иван Шилов ИА REGNUM Отключение света на Украине

«Отсутствуют электро–, водо — и теплоснабжение в большой части домов», — написал мэр Одессы в своем Telegram-канале.

До этого украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Одессе.

Министерство обороны РФ не сообщало о нанесении ударов по объектам на территории Одессы. В ведомстве неоднократно подчёркивали, что российские военные наносят удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 12 февраля серия взрывов прогремела в Киеве и его пригородах. Telegram-канал «Военная хроника» отмечал, что ночь стала рекордной по количеству прилётов «Искандеров». В Киеве и пригородах насчитали по меньшей мере 10 попаданий по различным объектам, не считая многочисленных попаданий беспилотников, отмечалось в публикации.

Пресс-служба Минобороны РФ утром 12 февраля сообщила, что ВС России нанесли групповой ракетный удар по цехам предприятий ВПК Украины, производящим беспилотные летательные аппараты и FPV-дроны. Цели удара были достигнуты, все спланированные объекты поражены, отмечалось в сообщении.