Москва, 19 февраля, 2025, 05:56 — ИА Регнум. С 2026 года российские граждане будут иметь возможность выходить на пенсию в беззаявительном порядке. Об этом 18 февраля сообщила сенатор от исполнительного органа Республики Коми Ольга Епифанова.

Иван Шилов ИА Регнум Пенсионеры Латвия

«Немаловажно, что с 2026 года Соцфонд может начать назначение пенсий по старости в беззаявительном порядке так же, как сейчас в беззаявительном порядке назначают пенсии по инвалидности, страховые и социальные пенсии по потере кормильца, социальные пенсии детям, оба родителя которых неизвестны», — приводит «РИА Новости» слова Епифановой.

Сенатор пояснила, что решение о назначении пенсии будет приниматься за месяц до наступления пенсионного возраста. Будущий пенсионер получит в этот промежуток времени уведомлении о состоянии его лицевого счёта, а также о размере предполагаемой пенсии и возможности отсрочки пенсионных выплат для получения впоследствии повышающих коэффициентов.

«В 2026 году право выхода на пенсию по старости будут иметь 59-летние женщины и 64-летние мужчины при наличии 15 лет стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК)», — добавила Епифанова.

Как передавало ИА Регнум, ранее кандидат юридических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Леонова сообщила, что военные пенсионеры и приравненные к ним лица в марте получат повышенные пенсионные выплаты. Эксперт пояснила, что в октябре 2024 года военные пенсии проиндексировали на 5,1%, но по итогам года реальный уровень инфляции был выше прогнозируемых значений и составил 9,5%. Леонова добавила, что для компенсации роста цен и поддержания уровня доходов военных пенсионеров были подготовлены соответствующие корректировки закона о дополнительном увеличении военных пенсий ещё на 4,4%.

В свою очередь депутат Госдумы Никита Чаплин 15 февраля напомнил, что российские пенсионеры имеют право получать доплаты к пенсии в зависимости от стажа работы, профессии, состояния здоровья, региона проживания и других факторов. Он уточнил, что получатели пенсии от 80 лет также получают возрастную надбавку, удваивающую фиксированную часть выплаты.