Бразилиа, 19 февраля, 2025, 05:51 — ИА Регнум. Обвинения по делу о попытке государственного переворота выдвинула в отношении экс-президента Бразилии Жаира Болсонару генеральная прокуратура латиноамериканского государства. Об этом 18 февраля сообщил портал G1.

ИА Регнум Жаир Болсонару

Болсонару обвиняется в создании преступной группировки, попытке упразднить демократический правовой порядок в стране насильственным путём и в государственном перевороте, предполагавшем покушение на жизнь президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

По версии генпрокуратуры, Болсонару полностью был в курсе планов покушения на Лулу да Силву и одобрил их. Обвинения по делу о госперевороте предъявлены 34 лицам. Решение генпрокуратуры рассмотрит федеральный Верховный суд, и если обвинения будут приняты, то Болсонару станет одним из фигурантов уголовного процесса.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в декабре 2024 года федеральная полиция Бразилии арестовала экс-министра обороны страны Уолтера Брага Нетту по обвинению в заговоре с целью срыва инаугурации президента Лулы да Силвы.

Нетту, наряду с Болсонару и рядом офицеров, обвиняется в том, что был одним из главных организаторов попытки государственного переворота с целью предотвратить инаугурацию Лулы да Силвы 1 января 2023 года. Заговорщики планировали убийство главы государства, а также вице-президента Жералду Алкмина и судьи Федерального верховного суда Алешандри ди Морайса.

В январе 2023 года сторонники Болсонару устроили погромы и беспорядки в столице Бразилии. Бразильской федеральной полицией было задержано 1843 человека.