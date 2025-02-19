Владикавказ, 19 февраля, 2025, 05:29 — ИА Регнум. В Северной Осетии и остальных регионах Северо-Кавказского федерального округа ввели режим опасности атаки украинских беспилотников. Об этом утром 19 февраля сообщил глава Республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В Северной Осетии и в остальных регионах СКФО введен режим беспилотной опасности», — написал Меняйло в Telegram-канале.

Глава региона призвал жителей республики сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации.

Как передавало ИА Регнум, утром 19 февраля губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что Сызранский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) подвергся атаке БПЛА Вооружённых сил Украины (ВСУ). По предварительной информации главы региона, пострадавших при атаке БПЛА нет.

В это же время в аэропортах Казани, Нижнекамска, Ижевска и Ульяновска ввели временные ограничения на приём и выпуск авиарейсов.

Помимо этого, в ночь на 19 февраля над пригородом Тулы средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили украинский беспилотник. По информации губернатора региона Дмитрия Миляева, пострадавших в результате атаки нет.