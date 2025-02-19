Анкара, 19 февраля, 2025, 05:18 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский покинул Анкару после переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом 18 февраля сообщил телеканал СNN Türk.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Самолет с Зеленским и сопровождающей его делегацией, прибывшими вчера в Турцию, вылетел из Анкары», — уточняется в сообщении.

Переговоры Зеленского с Эрдоганом в президентском комплексе продлились около трёх часов. Украинскую делегацию во главе с Зеленским проводил министр торговли Омер Болат.

Переговоры Эрдогана с Зеленским проходили на фоне встречи представителей России и США в Эр-Рияде. Глава киевского режима, намеревавшийся отправиться с визитом в Эр-Рияд 19 февраля, изменил свои планы и заявил, что визит состоится в марте.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил президент Турции Эрдоган на пресс-конференции после переговоров с Зеленским, его страна станет «идеальным местом» для возможных переговоров России, Украины и Соединенных Штатов Америки. При этом он добавил, что дипломатическая инициатива президента США Дональда Трампа по разрешению украинского конфликта совпадает с политикой Турции по этому вопросу.

18 февраля в Анкаре прошли переговоры Эрдогана и Зеленского по урегулированию конфликта на Украине. До начала встречи глава киевского режима заявил, что намерен обсудить с турецким президентом, какие гарантии безопасности Турция может предоставить Украине.