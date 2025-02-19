Москва, 19 февраля, 2025, 04:57 — ИА Регнум. В аэропортах Казани, Нижнекамска, Ижевска и Ульяновска ввели временные ограничения на приём и выпуск авиарейсов. Об этом утром 18 февраля сообщил представитель РосавиацииАртем Кореняко.

IMAGO/Rainer Keuenhof/Global Look Press

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС сегодня ранним утром введены в аэропортах: Казань, Нижнекамск, Ульяновск», — написал Кореняко в Telegram-канале.

Помимо этого, ограничения ввели в аэропорту Ижевска.

Представитель ведомства отметил, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Как передавало ИА Регнум, ранним утром 15 февраля для обеспечения безопасности полётов гражданских самолётов вводились временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Грозного, Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Калуги, Ульяновска и Саратова.

Утром 11 февраля были введены временные ограничения на приём и выпуск самолётов в аэропортах Казани, Кирова, Саратова и Ульяновска. Четыре часа спустя ограничения были отменены.