Вашингтон, 19 февраля, 2025, 04:54 — ИА Регнум. Распоряжение освободить от занимаемых должностей всех федеральных прокуроров, назначенных при администрации экс-президента США Джозефа Байдена дал министерству юстиции действующий американский лидер Дональд Трамп. Об этом 18 февраля сообщил сам политик в социальной сети Truth Social.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«За последние четыре года министерство юстиции было политизировано как никогда ранее. Поэтому я отдал распоряжение об увольнении всех оставшихся прокуроров США «эпохи Байдена», — уточнил Трамп.

Глава Белого дома добавил, что решение принято им с целью немедленно навести порядок и восстановить доверие сограждан.

Ранее ИА Регнум сообщало, что с приходом к власти Трамп начал реорганизацию Совета национальной безопасности, временно отстранив около 160 сотрудников. Решение принималось, чтобы обеспечить полную приверженность сотрудников СНБ реализации повестки президента Трампа America First и максимально эффективное использование бюджетных средств налогоплательщиков, указал официальный представитель СНБ Белого дома Брайан Хьюз.

15 февраля администрация президента США распорядилась уволить более 300 сотрудников национального управления по ядерной безопасности, ответственного за управление ядерным арсеналом страны.

Кроме того, администрация Белого дома готовит указ о сокращении тысяч сотрудников министерства здравоохранения, но сохраняется вероятность, что Белый дом откажется от реализации этих планов.