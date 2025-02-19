Вашингтон, 19 февраля, 2025, 04:39 — ИА Регнум. Американский бизнесмен и глава департамента эффективности госуправления США (DOGE) Илон Маск поддержал заявление о том, что глава киевского режима Владимир Зеленский не хочет мира на Украине.

Francis Chung — Pool via CNP/Global Look Press

Пользователь соцсети X (бывший Twitter) Гюнтер Иглман заявил, что Зеленский не желает достижения мира на Украине, а "хочет только денег и власти". В ответ на это Маск использовал эмодзи, обозначающий 100%.

В этот же день, 18 февраля, президент США Дональд Трамп поддержал необходимость проведения президентских выборов на Украине, отметив, что Зеленский имеет низкий уровень поддержки населения. При этом американский лидер подчеркнул, что вопрос проведения выборов на Украине не является исключительно требованием России, а беспокоит многие государства.

Как передавало ИА Регнум, срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Он отменил очередные выборы главы государства, сославшись на то, что в стране действует военное положение.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин в декабре указал, что конституция Украины не предусматривает продления полномочий президента даже в случае введения военного положения. Легитимным органом власти осталась Верховная рада, но при нелегитимности первого лица государства остальные органы власти утратили свою правомочность, добавил российский лидер.

По мнению аналитика Центра геостратегических исследований Лукаса Лейроса, крах киевского режима, возглавляемого Владимиром Зеленским, сейчас является лишь вопросом времени. Лейрос отметил, что на фоне неудач на фронте и прекращения безоговорочной поддержки со стороны США Зеленский находится в безвыходном положении, ведь проведение выборов президента станет концом его политической карьеры, а их бойкотирование ещё сильнее подорвет западную поддержку.