Вашингтон, 19 февраля, 2025, 04:13 — ИА Регнум. В контакте по вопросам работы над завершением украинского конфликта договорились оставаться государственный секретарь США Марко Рубио, главы МИД Франции, Германии, Италии, Великобритании, а также глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас. Об этом 18 февраля сообщила пресс-служба Госдепартамента США.

US Senate Марк Рубио

«Группа договорилась оставаться в тесном контакте, пока мы работаем над достижением устойчивого прекращения конфликта на Украине», — уточняется в заявлении.

Рубио отметил, что в урегулировании конфликта должны принять участие все вовлечённые стороны, включая Евросоюз. Цель переговорного процесса, пояснил госсекретарь США, — завершить конфликт «честным, прочным путем».

Ранее ИА Регнум сообщало, что как уточнил помощник главы РФ Юрий Ушаков, президент России Владимир Путин назначит группу спецпредставителей, которые будут работать с Соединенными Штатами Америки по вопросу урегулирования украинского конфликта.

Он подчеркнул, что во время переговоров с делегацией США российская сторона четко изложила свои позиции по урегулированию конфликта на Украине.

Ушаков добавил, что президент США Дональд Трамп назначит отдельного представителя или группу переговорщиков для контактов с Россией по Украине, а его спецпосланник Кит Келлог будет работать по этой теме с Киевом и Европой.

МИД РФ по итогам российско-американских консультаций сообщил, что Россия и США условились возобновить каналы коммуникации с учетом их особой ответственности как ядерных держав. Отмечается, что подтверждена заинтересованность в продолжении совместной работы по подготовке встречи президентов России и США.

18 февраля состоялись переговоры делегаций России и США. От российской стороны присутствовали глава МИД Сергей Лавров и Ушаков. В составе американской делегации были госсекретарь Марко Рубио, помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

В результате переговоров Лавров и Рубио договорились назначить команды для начала работы по скорейшему урегулированию украинского конфликта. Помимо этого, стороны также согласились создать механизм консультаций для устранения раздражителей в двусторонних отношениях. Кроме того, Лавров рассказал, что представителям России и США поручено обсудить, что необходимо для подготовки встречи президентов двух стран.